Broderstorf: Gemeindevertretung lehnt Bau eines Solarparks ab

Die Gemeindevertretung Broderstorf (Landkreis Rostock) hat am Mittwochabend den Bau eines Solarparks entlang der Bundesstraße 110 mehrheitlich abgelehnt. Östlich von Ikendorf wollten Investoren Photovoltaikanlagen bauen und hatten sich mit dem Landwirt, dem die Flächen gehören, geeinigt. Die Planungshoheit liegt aber bei der Gemeinde. Laut Mehrheit der Gemeindevertreter gehören die Flächen zu einer Nebenstrecke, die touristisch wichtig sei und nicht verbaut werden sollte, so Monika Elgeti (parteilos), Bürgermeisterin in Broderstorf. Außerdem befände sich ein Teilgebiet in einem Landschaftsschutzgebiet. Bereits 2023 hatte Broderstorf ein ähnliches Projekt abgelehnt. Grünes Licht gab die Gemeindevertretung hingegen für die Umbenennung der Kösterbecker Straße. Schon im kommenden Jahr könnte sie Ikendorfer Straße heißen. Grund dafür sei, dass es im nahegelegenen Roggentin (Landkreis Rostock) ebenfalls eine Kösterbecker Straße gibt. Es käme immer mal wieder zu Verwechslungen, so Elgeti weiter. Das sei vor allem dann gefährlich, wenn Notarzt oder Feuerwehr zur falschen Adresse fahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock