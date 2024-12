Stand: 01.12.2024 09:00 Uhr Betrunkener verursacht Wohnungsbrand in Teterow

In Teterow (Landkreis Rostock) kam es am Sonnabend-Abend zu einem größeren Feuerwehr-Einsatz in der Rostocker Straße. Nach Polizeiangaben hatte ein betrunkener Mann in seiner Wohnung offenbar Müll angezündet. Alarmiert durch die Nachbarn konnten die etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die Möbel und den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses verhindern. Der 58-Jährige kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus nach Güstrow. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,78 Promille. Gegen den Mann wird wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Nachbarn konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Schadenssumme wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

