Betrunkener Autofahrer rammt Mauer in Admannshagen

In Admannshagen (Landkreis Rostock) ist in der Nacht zu Dienstag ein 59-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hat eine Mauer sowie einen Betonpfahl gerammt. Laut Polizei erlitt der Mann bei dem Unfall am Ortsausgang eine leichte Kopfverletzung. Während der Erstversorgung nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab rund 2,0 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Den enstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.200 Euro.

