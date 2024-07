Stand: 17.07.2024 06:58 Uhr Bei Kühlungsborn: Motorradfahrer schwer verunglückt

Am Dienstagnachmittag ist ein junger Motorradfahrer bei Kühlungsborn (Landkreis Rostock) von der Straße abgekommen und bei dem Unfall schwer verletzt worden. Er war auf der kurvenreichen Strecke in der Kühlung zwischen Kröpelin und Kühlungsborn unterwegs. In einer Linkskurve prallte er laut Polizei mit seiner BMW rechts gegen die Leitplanke. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock