Stand: 08.04.2025 09:35 Uhr Rostocker Motorraddiebe in Haft

Zwei am vergangenen Freitag auf frischer Tat erwischte Motorraddiebe in Rostock sitzen jetzt in der Justizvollzugsanstalt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 28 und 35 Jahre alten Männer im Stadtteil Lichtenhagen am frühen Morgen ein Motorrad entwendet und waren kurz darauf gestellt worden. Bei ihnen fanden die Beamten außerdem noch Tatwerkzeug, gefälschte Kfz-Kennzeichen und eine gestohlene Geldbörse samt Führerschein. Ein Richter ordnete noch am Freitag für den Jüngeren Untersuchungshaft an. Auch der 35-Jährige, der auf Bewährung auf freiem Fuß war, musste zurück in Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.04.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock