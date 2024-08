Stand: 07.08.2024 14:35 Uhr Bauarbeiten entlang des Rostocker Stadthafens starten Montag

Am Montag nach der Hanse Sail starten auf der Straße "Am Strande" entlang des Rostocker Stadthafens Bauarbeiten. Für den Neubau des Volkstheaters am "Bussebart" müssen unter anderem Trinkwasserleitungen verlegt werden. Geplant sind die Arbeiten für insgesamt sechs Monate. Nach Informationen der Stadt bleiben die Fahrspuren in beide Richtungen grundsätzlich geöffnet. Allerdings kann es sein, dass einzelne Abschnitte zeitweise gesperrt sind. Abhängig vom Bauabschnitt ändern sich auch die Ampelschaltungen und die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Je nach Stand der Arbeiten müssen Fußgänger und Fahrradfahrer rund um den "Kanonsberg" Umwege in Kauf nehmen. Ende August geht außerdem "Am Strande" eine neue Fußgängerampel auf Höhe des Burgwalls gegenüber der Gastronomie in Betrieb.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock