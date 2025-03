Stand: 17.03.2025 15:08 Uhr Astronom Manfred Schukowski verstorben

Der Astronom und Physiker Manfred Schukowski ist am vergangenen Freitag im Alter von 97 Jahren verstorben. Der gebürtige Stralsunder machte sich für den Astronomie-Unterricht in Ostdeutschland stark. Seit Jahrzehnten erforschte der renommierte Wissenschaftler mittelalterliche astronomische Monumentaluhren. Besonderes Augenmerk legte Manfred Schukowski auf die Astronomische Uhr in der Rostocker St.-Marien-Kirche. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) würdigte unter anderem sein Engagement für ein neues Kalendarium der Astronomischen Uhr seit 2018 zum Start des Doppeljubiläums 800 Jahre Rostock - 600 Jahre Universität. Sein Herzenswunsch, dass die Uhr als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt wird, hat sich bisher nicht erfüllt. Der Verein "Astronomische Uhr Rostock von 1472" will das aber weiterverfolgen. Manfred Schukowski steht seit 2013 im Ehrenbuch der Stadt Rostock. 2015 erhielt er den Ehrenpreis der Sternwarte Greifswald und 2021 ehrte ihn das Land mit der höchsten Auszeichnung für seine Denkmalpflege.

