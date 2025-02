Stand: 23.02.2025 09:08 Uhr Winterschwimmer aus Rostock beim Weltcup erfolgreich

Bisherige Bilanz: 10 Medaillen und fünf Titel für die Rostocker. Weltcupsieger wurden in ihren Altersgruppen: Dietmar Marquardt, Stefanie Schwarz, Joachim Rehberg und Birger Bauch. Die Rostocker gehen auch am Sonntag zu weiteren Rennen an den Start. Im eisigen Naturbecken werden Distanzen zwischen 200 und 25 Metern auf Zeit geschwommen. Beim Weltcup sind Sportler aus 20 Ländern dabei. Bei den Mannschaftsrennen treten 40 Mannschaften auf der 25-Meter-Strecke gegeneinander an. Insgesamt gibt es 600 Starts. Der Weltcup wird bereits zum 13. Mal in Skellefteå durchgeführt.

