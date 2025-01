Stand: 03.01.2025 11:28 Uhr Arbeitsagentur: Mehr Arbeitslose in der Region Rostock

Es war ein anspruchsvolles Jahr 2024 für Unternehmen und Arbeitskräfte, so die Rostocker Arbeitsagentur. Im Jahresdurchschnitt waren in der Region Rostock 14.860 Menschen arbeitslos gemeldet und damit rund 500 mehr als im Vorjahr. Im Vergleich zum Dezember 2023 ist die Arbeitslosenquote in der Hansestadt Rostock im vergangenen Monat leicht gestiegen. Sie liegt aktuell bei 7,5 Prozent. Entgegen dem allgemeinen Trend im Land sieht es im Landkreis Rostock besser aus. Hier ist die Quote leicht gesunken auf derzeit 5,8 Prozent. Das ist weiterhin die niedrigste Quote in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Laut Agenturchefin Diettrich suchen alle Branchen Fachkräfte. Im vergangenen Jahr meldeten die Unternehmen knapp 9.800 Stellen. Unbesetzt sind derzeit noch fast 4.000. "Wer Fachkräfte braucht, sollte Nachwuchs einstellen", rät Diettrich. So werde auch der Grundstein für ein erfolgreiches Arbeitsleben junger Menschen gelegt. Am kommenden Mittwoch (08. Januar) bietet die Rostocker Berufsberatung eine Online-Veranstaltung um das Thema "Bewerbung um Ausbildung" an.

