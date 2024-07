Stand: 08.07.2024 16:30 Uhr Amazon eröffnet im Herbst sein Logistikzentrum bei Rostock

Das neue Gebäude des US-Versandhändlers Amazon in Dummerstorf bei Rostock steht bereit. Ab Herbst 2024 soll es nun den Betrieb aufnehmen, teilt ein Amazon-Sprecher mit. Zunächst sei ein Teilbetrieb mit rund 450 Mitarbeitern bis Ende des Jahres geplant, später im Vollbetrieb sollen an dem Standort dann rund 1.000 Menschen arbeiten.

Anders als aus den Versandzentren in Rostock und Neubrandenburg sollen aus Dummerstorf keine Waren direkt an Kunden gesandt werden. Das neue Logistikzentrum dient dazu, Waren zu lagern, Bestellungen zusammenzustellen und zu verpacken. Ein Fokus liegt dabei auf vergleichsweise großen Artikeln, wie beispielsweise Gartengeräten, die in Hochregalen gelagert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock