ASB feiert in Rostock 30-jähriges Jubiläum

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) feiert in Rostock sein 30-jähriges Jubiläum und steht in Mecklenburg-Vorpommern vor großen Herausforderungen im Kinderschutz. So steigen die Fälle von Mobbing, Misshandlung oder Vernachlässigung. Das ging aus der Kinder- und Jugendschutzkonferenz im Mai hervor. Die Probleme seien komplexer geworden, sagt Geschäftsführerin Andrea Rittiger. Jugendliche hätten häufiger mit Suchtproblemen zu kämpfen und auch die Nachwirkungen der Pandemie, als viele Kinder sehr isoliert waren, würden sie beim ASB bis heute spüren. Das seien neue Anforderungen an die Fachkräfte, von denen es häufig zu wenige gibt. Der ASB fordert daher eine sichere Finanzierung, damit Personalausfälle abgesichert werden können.

