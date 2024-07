Stand: 02.07.2024 06:39 Uhr A20: Auftakt der Verkehrskontrollen im Ferienreiseverkehr MV

Am Parkplatz Speckmoor Süd (Landkreis Rostock) an der Autobahn 20 beginnt die Polizei am Vormittag mit den monatlichen themenorientierten Verkehrskontrollen. Schwerpunkt im Juli ist laut den Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg der Ferienreiseverkehr. Die Kontrollen sind Teil der Polizei-Kampagne "Fahren.Ankommen.Leben!". Diesmal liegt das Hauptaugenmerk auf der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit, der erforderlichen Fahrerlaubnisse sowie der vorschriftsmäßigen Ausstattung und Beladung der Fahrzeuge. Besonders im Blick werden laut Polizei Wohnmobile und Wohnwagengespanne stehen. Die Autobahnen 19 und 20 gehören zu den Hauptanreisestrecken der Urlauber, die nach Mecklenburg-Vorpommern oder Skandinavien wollen.

