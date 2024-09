Stand: 03.09.2024 08:28 Uhr 39. Deutsche Polizeimeisterschaften Leichtathletik in Rostock

Im Rostocker Leichtathletikstadion finden heute und morgen die 39. Deutschen Polizeimeisterschaften in der Leichtathletik statt. An den Start gehen rund 300 Polizistinnen und Polizisten aus allen 16 Bundesländern. Zu den Disziplinen zählen unter anderem Laufen, Speerwurf, Hammerwurf, Diskus und Hochsprung. Viele der Athleten sind auch bei anderen Wettbewerben in ihren jeweiligen Sportarten im Einsatz, so zum Beispiel der Rostocker Speerwerfer Eric Frank. Besucher sind zu den Wettkämpfen sind willkommen, heute noch bis 18 und morgen bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock