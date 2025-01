Stand: 16.01.2025 08:30 Uhr Wolf bei Verkehrsunfall nahe Ueckermünde getötet

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Auto auf der Landstraße zwischen Ueckermünde und Hoppenwalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Wolf gerammt und dabei getötet. Auf Höhe der Abfahrt Rochow lief der Wolf laut Polizei in der Dunkelheit plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 43-jährige Fahrerin den Zusammenstoß nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern wurde über den Wildunfall informiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald