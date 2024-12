Stand: 27.12.2024 14:30 Uhr Waren: Tempo-Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Ein Frau und ein Mann haben sich am Freitag in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) bei einem Streit im Straßenverkehr derart in die Haare gekriegt, dass die Polizei einschreiten musste. Dem 63-jährigen Mann wird nun Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen, der 26-jährigen Frau Beleidigung und Nötigung im Straßenverkehr. Vorausgegangen war, dass laut Polizei die Frau mit ihrem Wagen hinter dem des Mannes herfuhr. Dieser war wohl statt der erlaubten 50 km/h deutlich langsamer unterwegs. Deshalb hupte die Frau mehrfach und fuhr dicht auf das Fahrzeug vor ihr auf. Daraufhin bremste der 63-Jährige wohl plötzlich und stürmte auf die Frau zu. Sie soll ihr Fenster geöffnet und ihn beleidigt haben. Er habe sie daraufhin ebenfalls beleidigt und mit den Händen angegriffen. So stellte sich der Sachverhalt für die Polizei dar, die in unmittelbarer Nähe auf Streife unterwegs war. Um die Streitenden hatte sich bereits ein kleiner Stau gebildet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte