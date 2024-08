Stand: 19.08.2024 11:40 Uhr Voigtsdorf verkauft Friedhof, Konsum und Wohnblock

Voigtsdorf bei Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat den Vertrag für den Verkauf des einzigen gemeindeeigenen Wohnblocks unterschrieben. Weil nur elf der 24 Wohnungen vermietet sind, hat der Bau aus DDR-Zeiten für ein erhebliches Defizit im Haushalt gesorgt. Die Gemeinde hat in den zurückliegenden Jahren Schulden in Höhe von rund einer viertel Million Euro angehäuft und hofft mit dem Verkauf des Gebäudes den Haushalt der Gemeinde ausgleichen zu können. Zudem wurde bereits der ehemalige Dorfkonsum verkauft. Ein Berliner Künstler hat begonnen ihn zu sanieren. Das Haus hat ein neues Dach und ist von außen verputzt worden. Der neue Eigentümer will dort ein Atelier einrichten. Auch der ehemalige Friedhof hat einen neuen Besitzer gefunden. Auf dem vor rund 60 Jahren stillgelegten Gelände möchte eine Familie ein Eigenheim bauen. Voigtsdorf ist mit 96 Einwohnern die kleinste Gemeinde Mecklenburg-Vorpommerns. Mit dem Verkauf der Grundstücke will sich die Gemeinde auch ihre Selbständigkeit bewahren. Im Vorjahr hatten die Einwohner eine Fusion mit dem Nachbarort Schönbeck abgelehnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte