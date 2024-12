Stand: 27.12.2024 17:45 Uhr Viele Interessenten beim Heimkehrertag in Neubrandenburg

442 Besucher haben den ersten Tag nach dem Weihnachtsfest genutzt, um sich nach neuen Arbeits- und Wohnmöglichkeiten im Kreis Mecklenburgischen Seenplatte umzusehen. Etwa 50 Aussteller boten dazu Informationen im Haus der Kultur und Bildung in Neubrandenburg. Der sogenannte Heimkehrertag fand seit 2018 zum fünften Mal statt. Alljährlich bietet die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg diese Veranstaltung zwischen den Feiertagen an. Ins Leben gerufen wurde sie, um Menschen, die aus der Region weggezogen sind, zu einer Rückkehr zu bewegen. Das lohne sich besonders am Jahresende, weil es zu Weihnachten die meisten Familienbesuche gebe, so IHK-Geschäftsführer Haasch.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 27.12.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte