Verkehrsunfälle: Mehrere Personen schwer verletzt

Bei mehreren Verkehrsunfällen in der Region sind vier Personen schwer verletzt worden, außerdem sind teils hohe Sachschäden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine 37-jährige Frau gleich von zwei Autos angefahren worden. Beim Überqueren einer Straße wartete sie in der Mitte auf ein von rechts kommendes Fahrzeug, gleichzeitig wurde sie von einer Autofahrerin übersehen, die aus der anderen Richtung kam. Diese fuhr sie an, dadurch wurde die Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort erneut getroffen. Sie wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) missachtete ein junger Autofahrer die Vorfahrt und stieß mit dem Fahrzeug einer anderen Fahrerin zusammen. Beide Personen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, die Autos sind jetzt Schrott. Und bei Hohen Wangelin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kam es ebenfalls zur Kollision zweier Autos, nach der ein Mann schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Sachschäden belaufen sich insgesamt auf fast 30.000 Euro.

