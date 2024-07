Stand: 08.07.2024 17:08 Uhr Utzedel: Mann kippt Urin von Balkon und trifft Nachbarin

In Utzedel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein Mann am Sonntagnachmittag Urin über seinen Balkon gekippt. Laut Polizeiangaben wurde dabei auch eine 41-jährige Frau getroffen. Sie befand sich auf dem Balkon darunter. Noch ist unklar, warum der Beschuldigte den Urin von seinem Balkon gekippt hat. Der 62-jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Zudem wurde gegen ihn eine Anzeige wegen ungehörigen Handels aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt die Hintergründe der Tat. Bislang ist nicht klar, ob es sich hierbei um einen persönlichen Konflikt handelt. In dem Wohngebiet gibt es, nach Angaben einer Sprecherin der Polizei, regelmäßig Polizeieinsätze.

