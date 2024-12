Stand: 19.12.2024 06:59 Uhr Transporter in Friedland gestohlen und in Brand gesetzt

In Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochabend ein Transporter eines Paketdienstleisters gestohlen und danach in Brand gesetzt worden. Der Fahrer war gerade dabei, Pakete zuzustellen. Dabei hatte er das Fahrzeug auf der Straße abgestellt und den Zündschlüssel steckengelassen. Als er zum Wagen zurückkam, war der Transporter weg. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit fünf Streifenwagen ein, ohne Erfolg. Zwei Stunden später wurde der Transporter brennend in einem Garagenkomplex entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Friedland konnte nach dem Löscheinsatz nur noch die Reste des Fahrzeugs bergen. Die 38 Paketen, die in den Wagen gewesen waren, waren weg. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise.

