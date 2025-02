Stand: 22.02.2025 11:31 Uhr Suchtberatungsstellen bieten Online-Beratung an

Es ist ein Angebot der Suchtberatungsstellen in Waren und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Von März an soll es einmal im Monat eine Online-Beratung speziell für Eltern von jungen Süchtigen geben. Wenn die Angehörigen sich per E-Mail melden, bekommen sie direkt eine Antwort. Später soll es auch einen Internetchat geben. Die Beratungsstellen wollen den Eltern vor allem helfen, mit ihren Kindern trotz Suchtkrankheit im Gespräch zu bleiben. Das anonyme Onlinegespräch sei ein Angebot für Menschen, die über das schambehaftete Thema Sucht ungern persönlich sprechen.

