Stand: 13.03.2025 16:53 Uhr Strasburg will neue Feuerwache für knapp 7 Millionen Euro bauen

Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will eine neue Feuerwache bauen. Die Stadtvertretung entscheidet am Donnerstagabend über den Standort für das Millionenprojekt. Das aktuelle Quartier der Strasburger Feuerwehr hat bei einer Überprüfung der Stadt schlechte Noten bekommen. Die Duschen und Umkleiden sind zu klein. Es gibt zu wenig Lagerraum. Für die Jugendfeuerwehr und die sechs Einsatzfahrzeuge fehlt der Platz. Umbau und Erweiterung sind am aktuellen Standort nicht möglich. Ein Gutachten empfiehlt deshalb einen kompletten Neubau. Der allerdings wird mindestens 6,7 Millionen Euro kosten. Das enspricht gut zwei Drittel des gesamten Jahresetats der Stadt. Außerdem muss eine Kleingartenkolonie weichen. Bis alle Pachtverträge auslaufen und das Grundstück frei wird, werde es aber mindestens noch ein bis zwei Jahre dauern, so die Stadtverwaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 13.03.2025 | 16:30 Uhr