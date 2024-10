Stand: 15.10.2024 19:00 Uhr Stavenhagen: Tankstellen-Einbrecher stellt sich der Polizei

Am Montagabend erhielt die Polizei in Malchin einen ungewöhnlichen Anruf: Ein Mann sagte am Telefon, er sei der gesuchte Tatverdächtige eines Einbruchsdiebstahls in Stavenhagen aus der vergangenen Woche. In einer Tankstelle hatte es dort einen Einbruch durch das Fenster gegeben. Die Beamten fanden den Anrufer, einen 26-jährigen Polen, am Stavenhagener Bahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen einer anderen Tat vorliegt. Daher wurde er am Dienstag ins Gefängnis gebracht.

