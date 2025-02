Stand: 25.02.2025 05:43 Uhr SPD-Mann Johannes Arlt will Landrat der Seenplatte werden

Auf den letzten Drücker schickt die SPD ihren Kreis-Vorsitzenden Johannes Arlt in das Rennen um den Posten des Landrats der Mecklenburgischen Seenplatte. Der Neustrelitzer wurde am Montagabend, einen Tag vor Ablauf der Bewerbungsfrist, auf einem Parteitag in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nominiert. Arlt ist aktuell noch Bundestags-Abgeordneter, hat sein Mandat aber verloren. In seinem Wahlkreis 17, dem flächengrößten Deutschlands, gewann Ulrike Schielke-Ziesing von der AfD das Direktmandat. Die Landratswahl findet am 11. Mai statt. Neben Arlt kandidieren noch Thomas Müller von der CDU, Torsten Koplin für die Linke und Enrico Schult für die AFD.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 25.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte