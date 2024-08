Stand: 05.08.2024 14:04 Uhr Robbe erfreut Strandbesucher am Haff in Ueckermünde

Robben sind seit mehreren Wochen am Stettiner Haff zu einem der beliebtesten Fotomotive für Touristen und Einheimische geworden. Die Meeressäuger wurden sowohl am Strand in Ueckermünde als auch in Altwarp gesichtet. Am Wochenende tauchte ein Seehund zum ersten Mal in diesem Monat in Ueckermünde auf und machte es sich am Strand gemütlich. In diesem Jahr kam es bereits mehrfach zu Sichtungen von Robben im Haff und in der Oder. Laut Experten ist das außergewöhnlich, da die Tiere sich entlang der Ostsee zumeist nur in geringer Anzahl zwischen Wismarbucht und Rügen aufhalten.

