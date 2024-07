Stand: 19.07.2024 14:12 Uhr Pasewalk: Polizei verhindert doppelten Trickbetrug

Eine 82-jährige Frau ist in Pasewalk im Landkreis Vorpommern-Greifswald beinahe doppelt Opfer von Trickbetrügern geworden. Nachdem sie bereits im Mai dieses Jahres über 4.000 Euro gezahlt hatte, konnte eine erneute Überweisung von fast 5.000 Euro durch die Polizei gestoppt werden. Die mutmaßlichen Betrüger hatten der Rentnerin laut Polizei weisgemacht, dass sie ein Lotto-Abo abgeschlossen hat und mit Gerichtsverfahren gedroht, sollte die 82-Jährige nicht zahlen. Ermittler aus Nordrhein-Westfalen hatten die Polizei auf den Fall in Pasewalk aufmerksam gemacht. Die Beamten konnten so die zweite Überweisung, die bereits bei der Bank eingegangen war, stoppen.

