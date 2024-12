Stand: 19.12.2024 18:39 Uhr Pasewalk: Bau des neuen Kreisverkehrs kommt voran

Der Bau des neuen Kreisverkehrs in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kommt voran. An der Kreuzung Torgelower Straße und Gemeindewiesenweg sei der Kreisverkehr so weit fertig, dass ab Freitagabend die Fahrbahn Richtung Torgelow freigegeben werden könne, teilte das Straßenbauamt Neustrelitz mit. Aus Sicherheitsgründen gilt im Baustellenbereich Tempo 30. Wenn es das Wetter zulasse, werde der Umbau der Kreuzung zum Kreisverkehr Mitte Februar fortgesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 19.12.2024 | 18:30 Uhr