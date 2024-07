Stand: 11.07.2024 10:16 Uhr Noch bis 12 Uhr: NDR DialogBus auf dem Wochenmarkt Torgelow

Noch bis 12 Uhr am Donnerstag können Sie auf dem Wochenmarkt in Torgelow mit unseren NDR-Reporter*innen ins Gespräch kommen. Was ist gut am NDR? Was können wir verbessern? Ihre Meinung ist gefragt! Außerdem möchten wir auch mit denjenigen in Kontakt treten, die dem NDR kritisch gegenüberstehen - und mehr über Ihre Beweggründe und Ihr Nutzungsverhalten erfahren. Der NDR DialogBus ist noch bis Oktober unterwegs - rund 40 verschiedene Stationen im Sendegebiet werden angefahren.