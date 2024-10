Stand: 08.10.2024 15:39 Uhr Neustrelitz: Sechstklässler versprüht Pfefferspray in Schule

An einer Schule in Neustrelitz mussten am Dienstagmittag mehrere Kinder mit Augenreizungen vom Rettungsdienst behandelt werden. Nachdem den insgesamt neun Sechstklässlern die Augen ausgespült wurden, verbesserte sich laut Polizei deren Zustand. Ins Klinikum mussten sie nicht. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte ein Kind Pfefferspray im Klassenzimmer versprüht. Der nicht strafmündige Junge wurde seiner Mutter übergeben. Jugend- und Schulamt sind informiert.

