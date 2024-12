Neustrelitz: Kurabgabe spült viel Geld in die Stadtkasse

Rund 100.000 Euro sind 2024 zusätzlich durch die Kurabgabe in die Stadtkasse in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) geflossen. Eingeführt wurde die Gebühr im Mai des Jahres. Das Geld wurde zum Beispiel in die Pflege der Naturbadestellen gesteckt. Insgesamt, so eine Sprecherin der Stadt, sei die Einführung der Kurabgabe erfolgreich gewesen. Der Start verlief aber nicht ganz reibungslos. Anfangs wurde die Kurabgabe von einigen Hoteliers stark kritisiert. Mittlerweile gibt es für diese eine prozentuale Entschädigung für den zusätzlichen Aufwand. Im kommenden Jahr soll durch die Kurabgabe unter anderem ein digitaler Reiseführer finanziert werden. Wer Neustrelitz besucht muss pro Tag 1,50 Euro in der Saison und 1 Euro in der Nebensaison als Kurabgabe entrichten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte