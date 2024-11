Stand: 26.11.2024 13:47 Uhr Neubrandenburger Bahnzulieferer erneut insolvent

Das Neubrandenburger Unternehmen Spezialmaschinen- und Werkzeugbau ist erneut insolvent. Das hat Insolvenzverwalter Christian Graf Brockdorff bestätigt. Er machte Hoffnung auf eine Rettung des Unternehmens. Seit heute wird im Unternehmen wieder gearbeitet, so Brockdorff. Bereits seit Anfang Oktober waren die 130 Mitarbeiter zu Hause. Lohn hat es für die Mitarbeiter für Oktober keinen gegeben. In der vergangenen Woche wurde dann der Insolvenzverwalter eingesetzt. Brockdorff hofft, dass wenigstens im November ein Abschlag gezahlt werden kann. Die Auftragslage sei gut, so der Insolvenzverwalter. Hintergrund für die Schieflage sei eine Unterfinanzierung. Das Unternehmen ist nach der Insolvenz vor drei Jahren an eine Beteiligungsgesellschaft verkauft worden. Das Neubrandenburger Unternehmen stellt unter anderem geschweißte Bauteile, Kupplungen und Puffer für Schienenfahrzeuge her.

