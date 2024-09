Stand: 24.09.2024 10:12 Uhr Neubrandenburg: Sanierung Kaufhof und Hochhausabriss in 2025

In der Neubrandenburger Innenstadt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wird es 2025 gleich mehrer Baustellen geben. Die Sanierung des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes, der Poststraße und der Abriss des Hochhauses Waagestraße beginnen. Für das frühere Kaufhaus liege ein Bauantrag vor, bestätigte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos). Danach werde in das denkmalgeschützte Gebäude im Erdgeschoss ein Supermarkt und Gastronomie einziehen. Die Nutzung der Obergeschosse stehe noch nicht endgültig fest. Zudem wird schon ab Jahresende am Marktplatz gebaut. Dann beginne der Abriss des Hochhauses in der Waagestraße, so Witt. Momentan wird in der Neubrandenburger Innenstadt die Große Wollweberstraße saniert. Die Bauarbeiten sollen 2026 abgschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.09.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte