Stand: 10.12.2024 11:28 Uhr Neubrandenburg: Mann niedergeschlagen und beschossen

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mann niedergeschlagen und beschossen worden. Der 51-Jährige wurde, laut Polizei, dabei an Kopf und Oberkörper verletzt. Demnach sollen drei bis vier Männer vor einem Hausaufgang in der Ravensburgstraße auf den 51-Jährigen gewartet und ihn dann mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen haben - bis er zu Boden ging. Dann fielen Schüsse. Der Mann lehnte eine medizinische Behandlung ab. Die mutmaßlichen Täter sollen mit einem silbergrauen Fahrzeug in Richtung Ihlenfelder Straße geflohen sein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

