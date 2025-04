Stand: 20.04.2025 09:42 Uhr Neubrandenburg: Jugendliche sollen Feuer gelegt haben

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stehen vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren in Verdacht, gemeinsam ein Feuer gelegt zu haben. Laut eines Polizeisprechers kam es am Samstagabend in der vierten Etage eines leerstehenden Wohnheims in der Neubrandenburger Oststadt zu einem Brand, der durch die freiwillige und Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Zeugen machten die Polizei auf die zwei Mädchen und zwei Jungen aufmerksam, die sich in der Nähe des Brandortes aufhielten. Laut Polizei wurden in den vergangenen Wochen wiederholt Jugendliche in dem Gebäude angetroffen, die Utensilien zum Entfachen eines Feuers bei sich trugen.

