20.03.2025 10:59 Uhr Neubrandenburg: Jazzfrühling beginnt

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) startet am Donnerstagvormittag der Jazzfrühling mit einem Kinderprogramm. Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Anke Helfrich tritt mit ihren beiden Partnern im Kino Latücht auf. Sie wollen Kinder mit abwechslungsreichen Stücken an Jazz heranführen, so Helfrich. Das Trio wird am Donnerstagabend im ausverkauften Schauspielhaus Neubrandenburg auftreten. Die "Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot" aus Berlin wird mit ihren 18 Musikern am Sonnabend openair und kostenlos in der Innenstadt spielen. Höhepunkt ist die Clubnacht mit den Gruppen "Lehmanns Brothers" aus Frankreich und "Tanga Elektra" aus Berlin am Sonnabend in der Hochschule Neubrandenburg. Der Verein "JazzConnection" organisiert das Festival. Er will so Künstler nach Neubrandenburg holen, die normalerweise nicht in der Region auftreten. NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin unterstützen den Jazzfrühling.

