Stand: 05.08.2024 10:01 Uhr Mehrfamilienhaus in Pasewalk derzeit nicht bewohnbar

Bei einem Wohnungsbrand in Pasewalk ist eine 64 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, habe ein Nachbar in der Nacht zu Montag wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Als diese eintraf brannte die Wohnung bereits in voller Ausdehnung. Die Frau und eine Katze konnten gerettet werden. Elf Bewohner dieses und neun Bewohner des Nachbarhauses mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Mieter des Nachbarhauses konnten inzwischen wieder zurück. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Rollwitz, Krugsdorf, Viereck, Blumenhagen, Jatznick, Belling und Brietzig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte