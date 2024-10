Stand: 29.10.2024 16:00 Uhr IHK: Erwartungen der Wirtschaft im Osten MVs getrübt

Die IHK Neubrandenburg hat für ihre aktuelle Konjunkturumfrage 250 Unternehmen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns befragt. Die Erwartungen der regionalen Wirtschaft haben sich erneut merklich getrübt. Das betrifft vor allem Firmen der Baubranche, im Handel und der Industrie. „Die regionale Wirtschaft tritt auf der Stelle. Sie erstickt an immer mehr Regulierungen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. Die Arbeits- aber auch die Energiekosten seien derzeit die größten Geschäftsrisiken. Es fehle an Aufträgen. Immer mehr ausgebildete Fachkräfte werden gesucht. Die unzuverlässige Bahn erschwere vielen Menschen den Weg zur Arbeit und zurück. Der Anteil von Kurzarbeit in den Betrieben habe in den zurückliegenden Monaten spürbar zugenommen. Hinzu kommen nach wie vor erhebliche Hemmnisse durch bürokratische Vorgaben für die Unternehmen. Gut ein Drittel aller Befragten gab an, sich mit Investitionen zurückzuhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.10.2024 | 16:30 Uhr