Stand: 07.01.2025 15:16 Uhr ICE soll in drei Jahren wieder in Neubrandenburg halten

In etwa drei Jahren sollen in Neubrandenburg auch wieder ICE der Bahn halten können. Planungen dafür seien nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur schon im Gang, damit auch Fernzüge die drittgrößte Stadt des Landes ansteuern können. Mit den aktuellen Arbeiten am Stellwerk laufen die die ersten Vorbereitungen dafür bereits. Wie das Ministerium für Infrastruktur auf NDR-Nachfrage mitteilt, sollen die Bahnsteigkanten auf dem Bahnhof in Neubrandenburg auf 210 Meter verlängert werden. Derzeit sind die Bahnsteige nicht lang genug. Aktuell müssen Bahnreisende in Neubrandenburg aber noch viel Geduld haben, bis überhaupt wieder ein Zug hält. Denn seit fast einem Jahr wird schon am Stellwerk gebaut. Im März sollen nach Auskunft der Bahn alles funktionieren.

