Stand: 06.11.2024 14:10 Uhr Historische Treppe in Feldberg soll erhalten bleiben

Die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will die historische Treppe am Schmalen Luzin erhalten. Das haben die Gemeindevertreter beschlossen. Ziel ist, dass der Weg bereits im kommenden Jahr modernisiert wird. Denkbar sei eine Strahltreppe mit Geländer, so Feldbergs Bürgermeisterin Constanze von Buchwaldt (SPD). Allerdings muss die Gemeinde die Haftung und auch die Verkehrssicherung für die Treppe am Schmalen Luzin übernehmen. Aktuell gehört die entsprechende Fläche der Landesforst. Sie will sie an die Gemeinde Feldberger Seenlandschaft übertragen. Die Gemeinde fordert eine 100-prozentige Förderung für den Bau des neuen Aufstiegs im Naturschutzgebiet Hullerbusch. Ein entsprechender Antrag soll nun gestellt werden. Der Leiter des zuständigen Forstamtes hofft, dass im Mai oder Juni 2025 mit den Arbeiten begonnen wird. Mehr als 1.000 Menschen hatten in einer Petition den Erhalt des historischen Weges gefordert.

