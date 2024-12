Stand: 02.12.2024 08:00 Uhr Haftbefehle an deutsch-polnischer Grenze

Die Bundespolizei hat am Wochenende an der deutsch-polnischen Grenze vier Haftbefehle gegen polnische Staatsbürger vollstreckt. Zwei Männer, 29 und 44 Jahre alt, müssen ihre Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz nun in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz absitzen. Die beiden anderen Männer, 41 und 37 Jahre alt, bezahlten ihre Strafe und setzten ihre Reise fort. Sie waren wegen Diebstahls und ebenfalls wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt worden.

