Stand: 16.12.2024 09:00 Uhr Grüne in der Seenplatte haben Direktkandidatinnen aufgestellt

Die Grünen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte haben ihre Direktkandidatinnen für die Bundestagswahl aufgestellt. Für den Wahlkreis 16 wurde Katharina Horn als Direktkandidatin gewählt. Sie ist die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und lebt in Greifswald. Schwerpunktthemen sind die berufliche Bildung und die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Bereits zwei Tage zuvor wurde in Waren mit Jana Klinkenberg die Direktkandidatin im Wahlkreis 17 bestimmt. Sie lebt in Teterow und ist Reitlehrerin. Sie will sich für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und die Stärkung der regionalen Wirtschaft einsetzen.

