Gelungene Premiere der Kultur- und Lichternacht in Stavenhagen

Die Premiere der Kultur- und Lichternacht in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein voller Erfolg gewesen. Das sagte der Direktor des Fritz Reuter-Literaturmuseums, Torsten Jahn. Demnach kamen am Sonnabend etwa 3.000 Besucher zu den Veranstaltungen. Wegen der guten Resonanz soll es im kommenden Jahr eine zweite Auflage geben, so Jahn. Bei einem Benefizkonzert in der Kirche spendeten die Gäste rund 1.200 Euro. Mit dem Geld soll ein Konzertflügel angeschafft werden, um das kulturelle Angebot der 5.000-Einwohner-Kleinstadt zu bereichern. Die Kultur- und Lichternacht wurde im Rahmen des Reuter-Jahres zum 150. Todestag des Heimtdichters Fritz Reuter veranstaltet. Neben vielen kulturellen Angeboten wurden auch mehrere Gebäude Stavenhagens mit bunten Lichtern bestrahlt.

