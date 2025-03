Stand: 15.03.2025 07:01 Uhr Fußball-Verbandsliga: Malchow siegt auswärts

In der Fußball-Verbandsliga hat der Malchower SV am Freitagabend sein Auswärtsspiel in Güstrow mit 3:1 gewonnen. Dabei drehten die Malchower einen Pausenrückstand und profitierten von einem Platzverweis gegen Güstrow Mitte der zweiten Halbzeit. Der MSV verbesserte sich durch den Sieg vorerst auf Rang zwei, kann aber am Sonnabend vom FC Mecklenburg/Schwerin wieder verdrängt werden. Eine 0:5-Heimniederlage hat der Penzliner SV gegen Pastow kassiert. Penzlin bleibt aber auf Tabellenplatz sechs. Am Sonnabend spielen der 1. FC Neubrandenburg und der SV Siedenbollentin zu Hause, Tabellenführer Torgelow/Ueckermünde ist auswärts gefordert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte