Fritz Reuter häufigster Schulname in Mecklenburg-Vorpommern

Fritz Reuter (1810 - 1874) ist der am häufigsten vertretene Name für Schulen in Mecklenburg Vorpommern. Das belegt eine Studie der Universität Gießen. Hierzulande gibt es etwa 20 Schulen, die Reuters Namen tragen, unter anderem in Crivitz, Dömitz, Ludwigslust, Parchim (Kreis Ludwigslust-Parchim), Schwerin, Grevesmühlen, Wismar (Kreis Nordwestmecklenburg), Güstrow (Landkreis Rostock), Stavenhagen, Demmin und Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Der plattdeutsche Heimatdichter wurde in Stavenhagen geboren und verbrachte viele Jahre seines Lebens in Jabel, Altentreptow und Neubrandenburg. Neben Reuter sind in Mecklenburg-Vorpommern am häufigsten Schulen mit den Namen Johann Heinrich Pestalozzi und Wolfgang von Goethe sowie Käthe Kollwitz zu finden. Am häufigsten in Deutschland sind Schulen nach den Pädagogen Maria Montessori (273 Schulen) und Johann Heinrich Pestalozzi (253 Schulen) benannt, gefolgt von Hans und Sophie Scholl (182 Schulen). Laut Studie haben etwa 40 Prozent der deutschen Schulen eine Person als Namensgeber, insgesamt handelt es sich um 4.300 verschiedene Menschen.

