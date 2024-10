Stand: 07.10.2024 19:01 Uhr Flaschenwurf auf Café 3 K in Demmin

In Demmin hat es offensichtlich einen Anschlag auf die Vereinsräume des "Aktionsbündnisses 8.Mai" gegeben. Am Sonntagabend hätten Unbekannte eine leere Flasche gegen die Schaufensterscheibe des Cafés 3K geworfen, in dem der Verein seinen Sitz hat. Zeugen wollen drei flüchtende junge Männer beobachtet haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ein Sprecher des Aktionsbündnisses stellt einen Zusammenhang zu einer Plakataktion Ende September in Demmin zum Thema "Soziale Gerechtigkeit und AfD" her. Der Verein organisiert auch Veranstaltungen gegen rechtsextreme Aufmärsche jährlich am 8.Mai in Demmin.

