Einzelbewerber Kurschus: Als Jurist an die Ratshausspitze Stand: 25.03.2025 13:21 Uhr Ralph-Jörn Kurschus geht als Einzelbewerber in die Wahl zu Neubrandenburgs Oberbürgermeister. In der Stadt ist er vor allem als Insolvenzverwalter bekannt

Führungsstark und erfahren, so beschreibt sich der 64-jährige. Weil er parteilos ist, kann er verschiedene politische Richtungen zusammenführen, meint er, will gemeinsame Strategien für die Probleme der Stadt finden. Nach seiner Lehr- und Arbeitszeit als Matrose absolvierte er in den 80er Jahren ein Jura-Studium in Jena, begann als Staatsanwalt seine juristische Laufbahn. Seit der Wende arbeitet er als Rechtsanwalt, über 30 Jahre begleitet er Insolvenzen. Kurschus sieht sich als Wirtschaftsfachmann und stellt das Thema deshalb auf Platz eins seiner Wahlkampfanliegen.

Wirtschaft unterstützen und Bürokratie abbauen

Schneller und unkomplizierter möchte der Neubrandenburger die Verwaltung seiner Stadt machen, das sieht Kurschus als beste Möglichkeit zur Wirtschaftsförderung. Die Anliegen der Wirtschaft sollten im Rathaus Priorität haben, egal ob die der international arbeitenden Unternehmen oder lokaler Initiativen wie der Investorengemeinschaft RWN-Gelände. Die Gruppe will am Tollensesee ein urbanes Gebiet mit Wohnen, Arbeiten und Gastronomie entwickeln, ein wichtiges Projekt aus Sicht des Bürgermeisterkandidaten. Auch die Einwohnerinnen und Einwohner sollen bei ihren Anliegen schnell Hilfe bekommen. Mehrere Bürgerzentren als Anlaufpunkte will Kurschus schaffen. Egal ob Pass oder Bauantrag, hier soll alles beantragt werden können.

Sportliche Aktivitäten fördern und Erfahrung einbringen

Unterstützung versprich der Kandidat auch den zahlreichen Sportvereinen der Stadt, vor allem die Arbeit der ehrenamtlichen Trainer in den Vereinen will Kurschus fördern. Auch er selbst ist sportlich aktiv, geht im Fußball auf Torejagd, stemmt Gewichte oder erkundet als Taucher die Seen der Region. Als Insolvenzverwalter war Ralph-Jörn Kurschus oft für Unternehmen mit hunderten Mitarbeitern verantwortlich, ausreichend Erfahrung für den Posten als Verwaltungschef, meint der Jurist. Entspannung findet Kurschus an seinem Lieblingsplatz, der Bogenbrücke über den Oberbach. Hier blickt er gern auf den Tollensesee und mit Weitblick will er auch die Stadt steuern.

