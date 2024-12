Stand: 09.12.2024 15:35 Uhr CDU wählt ihren OB-Kandidaten für Neubrandenburg

Als Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg sind Frank Benischke und Björn Bromberger angetreten. Wer für die CDU ins Rennen geht, darüber entscheiden Montagabend rund 100 Christdemokraten der Stadt auf einer Wahlveranstaltung. Der 60-jährige Benischke ist als Geschäftsführer der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges) und amtierender Präsident der IHK bekannt für sein gutes Netzwerk in der Stadt. Dieses wolle er nutzen, um Mehrheiten wieder auf die wichtigen Dinge in der Stadtentwicklung zu fokussieren. Bromberger ist 36 Jahre alt. Er arbeitet als Lehrer, war zuvor Geschäftsführer des SC Neubrandenburg. Er verstehe sich als Brückenbauer in der Kommunalpolitik, was künftig ganz wichtig sei für einen Oberbürgermeister. In Neubrandenburg muss neu gewählt, weil Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) zum 31. Mai 2025 seinen Rücktritt angekündigt hatte.

