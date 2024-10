Stand: 07.10.2024 07:50 Uhr Bundespolizei vollstreckt fünf Haftbefehle

Die Bundespolizei hat am Wochenende wieder fünf Haftbefehle bei Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze vollstreckt. So wurde beispielsweise ein 37 Jahre alter Pole festgestellt, der wegen Betruges eine Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro zu zahlen hatte. Der Mann zahlte und konnte seine Reise fortsetzen. Ebenso ein Mann aus Eritrea, der wegen Fahren ohne Führerschein zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verurteilt war. Auch er hatte nicht gezahlt, holte das bei der Kontrolle durch die Bundespolizei nach und konnte weiter reisen. Gleich zwei Haftbefehle wegen Betruges lagen gegen einen 37 Jahre alten Ukrainer vor. Auch er konnte die Summe in Höhe von rund 600 Euro aufbringen und durfte seine Fahrt fortsetzen.

