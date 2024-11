Stand: 27.11.2024 16:25 Uhr Biotop-Pflege am Stettiner Haff

Seit Ende November kümmern sich 20 Helferinnen und Helfer aus ganz Deutschland um sensible Moorflächen am Stettiner Haff rund um Altwarp (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Die Freiwilligen des Bergwaldprojektes entfernen beispielsweise kleine Bäume und Sträucher. So wollen sie den Offenland-Charakter der Landschaft und auch Lebensräume für Vogelarten erhalten. Insgesamt zwei Wochen dauert der Einsatz mit wechselnden Helfern, darunter Studierende, Ingenieure und Ärzte, die sich für den Naturschutz einsetzen wollen. Die nächste Biotop-Pflege in der Region am Stettiner Haff ist im kommenden Jahr wieder um diese Zeit geplant. Der Verein Bergwaldprojekt aus Würzburg engagiert sich seit fast 35 Jahren für den Naturschutz in Deutschland.

