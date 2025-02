Stand: 22.02.2025 09:43 Uhr Baumesse in Neubrandenburg will viele Besucher locken

Seit dem Jahr 2000 hat sich die Messe zum größten Treffpunkt der Baubranche in der Region entwickelt. Mit dabei sind 77 Aussteller aus dem ganzen Land sowie aus Österreich und Polen. Im Jahnsportforum in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stellen sie ihre Produkte und Leistungen vor. Veranstalter und Aussteller sprechen von zum Teil sehr schwierigen Bedingungen für die Branche. Es gebe spürbar weniger Bauaufträge und die Vorsicht der Leute vor gestiegenen Kosten sei gewachsen, so die Fachleute. Nachhaltiges Bauen und digitale Lösungen sind zentrale Themen auf der Messe. Besucher können sich über Trends und Angebote informieren und Kontakte knüpfen. Geöffnet ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte